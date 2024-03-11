Актер Владимир Пермяков расстался с молодой женой: «Наплевала мне в душу»

Владимир Пермяков в свое время сыграл персонажа рекламной кампании финансовой пирамиды Леню Голубкова. Он уже давно не играет в театре, но снимается в кино. Накануне стало известно, что 71-летний артист развелся спустя год после свадьбы. Он признался, что молодая возлюбленная по имени Ольга просто решила покуражиться и кокетливо предложила расстаться. Для него это стало настоящим ударом.

«Но меня это задело как человека, как мужчину, она, не понимая свою шутку, наплевала мне в душу и в лицо. Получилось так, что она королева, а я ее слуга и она сделала мне одолжение, вышла за меня замуж... Тогда я ответил: «Хочешь развестись, давай разойдемся». И мы развелись, оформили документы на развод, и она расплакалась, дурацкая шутка не удалась», — пояснил Пермяков.

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Примечательно, что ранее свахой звезды была писательница Мария Арбатова. Именно она радовалась за молодоженов, когда они сыграли свадьбу. Мария отметила, что он добрый и все может сделать в быту своими руками. Она призналась, что его союз просто не сложился, пишет «МК».