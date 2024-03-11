У получившей «Оскар» Эммы Стоун на церемонии порвалось платье

Эмма Стоун появилась на премии «Оскар». Она для такого случая выбрала платье-бюстье в пол с баской бренда Louis Vuitton. Дорогое платье мятного цвета было сшито в одном экземпляре. Актриса также надела роскошное колье Louis Vuitton c бриллиантами и 30-каратным желтым сапфиром.

Она получила награду за работу в фильме «Бедные-несчастные». Артистка победила в номинации «Лучшая женская роль». Когда она поднялась на сцену, то с Эммой произошел конфуз. Молния на ее спине разошлась. Она смущалась, но все же обняла всех, кто пришел вручить ей награду.

«Кажется, платье порвалось», — произнесла Стоун.

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Она забрала заветную статуэтку. Так как актриса не могла сразу исправить ситуацию, то призвать публику не смотреть на ее спину. Позже звезда призналась, что танцевала, когда Райан Гослинг исполнил трек «Я просто Кен». Она заподозрила, что тогда наряд и лопнул. Напомним, что ранее подобная ситуация случилась с Кэтти Перри. Она была в облегающем платье, которое треснуло на бедрах, когда певица наклонилась.