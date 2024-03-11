Певец Егор Крид заявил, что покидает проект «Голос. Дети»

Егор Крид сделал важное заявление во время стрима. Он заявил, что покидает проект «Голос. Дети». Певец три года посвятил вокальному шоу. Он был наставником и помог многим юным артистам. Однако теперь Егор считает, что его путь там завершен.

«Я думаю, ребят, мой путь на «Голосе» уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», — сказал он.

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Напомним, что Крид ранее иногда жаловался на атмосферу на проекте. Он был успешным наставником. Его подопечные занимали призовые места. Елизавета Трофимова стала обладательницей второго места, а потом Аделия Загребина в новом сезоне победила.

Фанаты расстроены, что он принял такое решение. Напомним, что недавно певица Zivert впервые стала наставницей и столкнулась с хейтом.