Композитор Евзеров раскрыл профессиональный секрет Моргуновой: «Останется при мне, никому не достанется»

Светлана Моргунова умерла 10 марта. Она неожиданно ушла из жизни. Диктор Центрального телевидения только отметила свое 84-летия. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Друзья утверждают, что смерть была близкой и безболезненной. Примечательно, что композитор Владимир Евзеров отметил, что она была прекрасной женщиной.

По его словам, она обладала бесподобными знаниями русского языка, а также любила рассказывать анекдоты. Композитор признался, что у нее был профессиональный секрет. Он пояснил, что она умела объявлять никому не известных людей, словно они известны всем.

«Это моя главная ценность, останется при мне, никому не достанется. А знаете почему? Я просто искренне верю, что из никому не известного артиста что-нибудь обязательно получится», — говорила ему сама Моргунова, пишет «МК».

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Напомним, что похороны пройдут 12 марта на Троекуровском кладбище Москвы. У диктора остались внучки Дарья и Анна.