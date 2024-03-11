Ида Галич высказалась о Насте Ивлеевой, с которой больше не дружит: «Рано или поздно снесет крышу»

Ида Галич раньше дружила с Настей Ивлеевой, но потом они перестали общаться. Не раз бывшая ведущая шоу «Орел и решка» в негативном ключе высказывалась об экс-подруге. Они также перестали посещать вместе мероприятия.

По словам Иды, однажды Настя ее позвала на пати, но она предпочла туда не идти. Накануне у богерши спросили совет фанаты. У нее поинтересовались, как реагировать на травлю со стороны экс-подруги. Галич так ответила, что многие решили, что она говорила об Ивлеевой.

«Ничего не делать. Могу точно вам сказать, что нужно сосредоточиться исключительно на себе и не сражаться с биологическим врагом. Пропускать каждую ее колкость и заниматься своими делами. Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно «поведет» и снесет крышу с петель», — высказалась она.

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Она добавила, что в таком состоянии легко допускать ошибки. Ида отметила, что лучше никак не реагировать и не вступать в разборки. По ее мнению, стоит поберечь эмоциональное состояние и не погружаться в претензии. Она подчеркнула, что тут холодная голова однозначно спасет ситуацию.