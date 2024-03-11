Дава кинулся целовать Бузову: «Что-то родное опять заиграло, опять екнуло в груди»

Давид Манукян и Ольга Бузова впервые встретились после расставания, случившегося в 2021 году. Оба они снялись в шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Она — в качестве ведущей нового проекта, он — в роли участника.

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Бузова признавалась, что для нее этот шаг был волнительным. А Дава — что при взгляде на свою бывшую пассию ему тепло внутри и что-то даже екает. Во втором выпуске телепроекта он пошел еще дальше и кинулся обнимать и целовать в плечо свою экс-возлюбленную, это показали в анонсе шоу.

«Что-то родное опять заиграло, опять екнуло в груди», — заговорил Манукян.

Судя по всему, это некий жест примирения, и, вероятно, Манукян хотел бы стать другом Бузовой. Но в Сети пользователи уже высказывают предположения, что Дава пытается втереться в доверие, чтобы получить некие преференции как участник проекта. Ведь на кону приз в один миллион юаней (или 14 миллионов рублей).

Кстати, по слухам, Дава встречается с певицей Мари Краймбрери. Пара пока официально не объявила о романе, но их то и дело ловят вместе.