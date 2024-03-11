Первыми с шоу «Сокровища императора» на ТНТ вылетели комики из Comedy Club Зураб Матуа и Андрей Аверин

На ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Сокровища император». Проект снимали в Китае, ведущими стали Ольга Бузова и Михаил Галустян, а участие приняли звездные пары, всего 8 команд — это Олег Верещагин с женой Александрой, Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной, Иван Пышненко с братом Андреем, Давид Манукян с братом Арманом Давтяном, Анатолий Цой с другом Валентином Ли, подруги Мария Погребняк и Алана Мамаева, коллеги по Comedy Club Зураб Матуа и Андрей Аверин, а Евгения Искандарова объединилась в Кариной Кокс.

На шоу участникам приходится выполнять испытания в незнакомом нетуристическом городе, местные жители которого знают только свой родной, китайский язык. Артисты по подсказкам передвигаются по улицам в поисках нужных мест, вещей и людей, но преодолевать языковой барьер им невероятно трудно. Помогают жесты, мимика и удача, а также готовность коренного населения помочь незнакомцам. И в испытаниях побеждают те, кто пришли первыми.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Команды проявили сплоченность и уже выработали свою тактику. По итогам первого испытания последними финишировали Евгений Ершов с мамой. Елене Путылиной давались с трудом скорости, на которых летел ее сын. Женщина жаловалась на усталость и в другом испытании, когда гонка на опережение продолжилась.

Однако, аутсайдерами оказались другие участники. Это резиденты Comedy Club Зураб Матуа и Андрей Аверин. Комики признались, что старались как могли.

«Я расстроился сильно. Это наш первый опыт в реалити-шоу, очень мило и очень приятно. И очень жалко. Конечно, хотелось бы и дальше участвовать в проекте, но увы. Это игра», — признался Аверин. «Я расстроился, потому что мы уже столько всего сделали, мы приложили усилия», — развел руками Матуа.

Другие команды тоже расстроились, потому что считали, что вылетит другая команда — Ершов и его мама.