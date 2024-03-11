Ксения Собчак перекрасилась в брюнетку

Весна на всех действует по-разному. Прекрасная половина частенько начинает жаждать изменений во внешности и начинает, как правило, со стрижки. И знаменитые персоны – не исключение. Блогер и «блондинка в шоколаде» Ксения Собчак в выходные решилась на перемены и сменила имидж. Причем, кардинально, и теперь вовсе не блондинка.

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Собчак посетила салон красоты, в котором отважилась на смену цвета волос. Преданная поклонница блонда вот уже много лет была верна только ему. Но тут изменила пристрастиям.

В итоге после процедуры окрашивания Собчак оказалась жгучей брюнеткой, чем немало удивила своих подписчиков. Поскольку для многих из них такое преображение стало неожиданностью. Ведь Ксения Анатольевна не привыкла спрашивать совета у аудитории, а всегда принимает решение единолично.