Римаса Туминаса кремировали в Италии

Скончавшегося в Италии режиссера Римаса Туминаса кремировали в прошедшие входные. Известный советский и литовский культурный деятель, экс-худрук Театра им. Е.Вахтангова ушел из жизни в одной из местных больниц в возрасте 72 лет. Он много лет сражался с раком легких.

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На прощании присутствовали только члены семьи Туминаса и некоторые друзья. Заупокойная месса состоялась в храме Santuario di Santa Maria del Canneto 8 марта, а уже на следующий день режиссера кремировали.

Прах Туминаса родные отвезут в Литву, где и проведут похороны.

Напомним, Туминас был художественным руководителем Театра им.Е.Вахтангова с 2007 по 2022 годы. Весной 2022-го оставил пост на фоне происходящих событий и отбыл в Литву, где проходил очередной курс лечения. Рак легких ему был диагностирован в 2014 году.

По материалам сайта Starhit