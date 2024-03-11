Причиной смерти Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб

Легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова ушла из жизни в 84 года. Ее не стало 10 марта. Последние годы она провела в затворничестве, не смогла оправиться после смерти единственного сына – Максим Моргунов умер из-за коронавируса в 2020 году.

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Причиной смерти Светланы Моргуновой, по словам ее подруги Веры Мусатовой, стал оторвавшийся тромб, сообщает сайт mk.ru.

А диктор Владимир Березин уверен, что Моргунова в последнее время пребывала в деменции. В интервью сайту Газета.ру он рассказал, что легендарная телеведущая, с которой он дружил, каждый раз по-разному реагировала на его звонки, и явно уже сильно изменилась ментально. Он даже не смог поздравить ее с днем рождения, который она отмечала 7 марта.