Давид Манукян впервые встретился с Ольгой Бузовой после разрыва: «Это была такая большая любовь. У меня екает внутри»

Ольга Бузова и Давид Манукян впервые встретились после расставания. Они не общались с 2021 года, когда поставили точку в своем романе. Их рандеву произошло на новом шоу «Сокровища императора» на ТНТ, съемки которого проходили в Китае.

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Бузова – ведущая, а Дава – участник, он приехал побороться за многомиллионный приз. Во время знакомства со звездами Ольга не упустила шанса подколоть Манукяна. Да так, что все вокруг посмеялись над ним.

«Давид, - обратилась Ольга к бывшему. И повисла театральная пауза. Манукян поднял на нее глаза, и они обменялись взглядами: «Долго выбирал, с кем приехать?».

По условиям шоу, каждая знаменитость должна была взять кого-то в напарники. Манукян позвал брата Армана. И Бузова обратилась к партнеру Давы.

«А ты не боишься, Арман, что Давид в любой момент может соскочить? Потом будешь китайскую лапшу с ушей снимать? Просто были случаи уже, поэтому и спрашиваю», - и все вокруг громко засмеялись над шуткой Бузовой.

Манукяну было не до смеха. Он сдержанно улыбался, вынося колкости своей экс-возлюбленной. А потом объяснился на камеру.

«Эта наша встреча – первая за долгое время. В жизни все встречи не случайны, это судьба. Это была такая большая любовь, очень яркая. Это вот бывает такое: когда ты влюбляешься в человека, у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на человека, вижу улыбку, и мне тепло внутри, у меня что-то екает внутри», - разоткровенничался блогер.

А вот видеть Даву на проекте не рада была подруга Бузовой, модель Мария Погребняк. Она считает, что этому мужчине не место на проекте.