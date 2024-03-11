Алена Шишкова рассказала, как ее дочка от Тимати общается с единокровным братом: «Они как близнецы»

Бывшая пассия Тимати, модель Алена Шишкова впервые за долгое время дала интервью. В беседе с Надеждой Стрелец на YouTube блондинка, родившая рэперу дочь Алису, разоткровенничалась о том, как относится к его возникшим после нее избранницам артиста.

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Шишкова раскрыла, что Решетова появилась в жизни Тимати, когда он еще был в отношениях с ней. И по сей день у Алены сохраняется обида на Анастасию за это.

А вот пасынка, то есть сына Решетовой от Тимати, Шишкова полюбила и прекрасно к нему относится. Ведь ее дочка Алиса очень часто видится с ним и обожает младшего братика.

«Я очень Ратика люблю как братика Алисы. Они очень разные. Например, Ратмир не любит животных, Алиса — очень любит животных. Но при этом они как близнецы, их не расклеишь», - поведала Шишкова.

Получается, именно через детей Шишкова так или иначе связана с Решетовой. К слову, с Анастасией Тимати расстался в 2020 году, спустя шесть лет отношений. Хотя брюнетка очень ждала, когда он поведет ее под венец.