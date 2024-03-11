Акулой на шоу «Маска» оказался Артем Качер: «Конечно, мне обидно»

На НТВ в это воскресенье, 10 марта, показали пятый выпуск пятого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В его финале был разоблачен четвертый по счету участник.

В номинацию на выбывание на этот раз попали Перец, Арлекин и Акула. Арлекина спасли зрители в зале, а Перца - члены жюри. Было принято решение снимать маску с Акулы.

Стоит отметить, что судьи выдвигали разные версии по поводу того, кто может прятаться в маске Акулы, но ни одной верной не предложили. Так, например, Валерия, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов были уверены, что Акула - это Давид Манукян.

Но когда Акула разоблачилась, все с удивлением увидели на сцене Артема Качера.