Тина Канделаки поддержала сына, покинувшего «Новую Фабрику звезд»: «Мои глаза в слезах»

Сын Тины Канделаки Лео прошел кастинг и стал участником проекта ТНТ «Новая Фабрика звезд». 10 марта в эфир вышел всего второй выпуск шоу. По его итогам в номинацию на вылет попал наследник медиаменеджера и генерального директора ТНТ Тины Канделаки Лео.

Правда, молодого человека попытались спасти от вылета другие участники проекта. Но Лео предпочел уйти, отдав свои голоса Никите Уфимцеву.

Тина Канделаки в микроблоге поддержала это решение Лео и заявила, что гордится его поступком.