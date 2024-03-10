Тина Канделаки поддержала сына, покинувшего «Новую Фабрику звезд»: «Мои глаза в слезах»

Тина Канделаки гордится талантливым наследником. Фото: Global Look Press

Тина Канделаки отреагировала на жест своего наследника в эфире ТНТ.

Сын Тины Канделаки Лео прошел кастинг и стал участником проекта ТНТ «Новая Фабрика звезд». 10 марта в эфир вышел всего второй выпуск шоу. По его итогам в номинацию на вылет попал наследник медиаменеджера и генерального директора ТНТ Тины Канделаки Лео.

Правда, молодого человека попытались спасти от вылета другие участники проекта. Но Лео предпочел уйти, отдав свои голоса Никите Уфимцеву.

Тина Канделаки в микроблоге поддержала это решение Лео и заявила, что гордится его поступком.

«Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике», - обратилась Тина Канделаки к Лео публично.

Сын Тины Канделаки Лео больше не участник шоу ТНТ. Фото: соцсети Лео Канделаки

А Никите Уфимцеву Тина Канделаки пожелала удачи.

«Это твой шанс. Используй его!» - обратилась она к юному исполнителю.

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