Тина Канделаки поддержала сына, покинувшего «Новую Фабрику звезд»: «Мои глаза в слезах»

Сын Тины Канделаки Лео прошел кастинг и стал участником проекта ТНТ «Новая Фабрика звезд». 10 марта в эфир вышел всего второй выпуск шоу. По его итогам в номинацию на вылет попал наследник медиаменеджера и генерального директора ТНТ Тины Канделаки Лео.
Правда, молодого человека попытались спасти от вылета другие участники проекта. Но Лео предпочел уйти, отдав свои голоса Никите Уфимцеву.
Тина Канделаки в микроблоге поддержала это решение Лео и заявила, что гордится его поступком.
«Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике», - обратилась Тина Канделаки к Лео публично.
Сын Тины Канделаки Лео больше не участник шоу ТНТ. Фото: соцсети Лео Канделаки
А Никите Уфимцеву Тина Канделаки пожелала удачи.
«Это твой шанс. Используй его!» - обратилась она к юному исполнителю.