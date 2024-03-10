Умерла диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова

Стало известно о смерти легендарного советского диктора Светланы Моргуновой. На днях звезде советского экрана исполнилось 84 года.

Помощница Светланы Моргуновой подтвердила ее смерть. Женщина призналась, что находится в шоке от потери, поскольку очень любила и уважала Светлану Михайловну.

«Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось», - сказала помощница Светланы Моргуновой.

О месте и дате прощания со Светланой Моргуновой будет сообщено дополнительно. Светлана Моргунова много лет была диктором Центрального телевидения СССР, она трудилась на телевидении с 1961 года. Кроме этого Светлана Моргунова была ведущей таких популярных в СССР программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Напомним, четыре года назад Светлана Моргунова перенесла тяжелую потерю. В 2020-м году умер единственный сын знаменитости Максим, ему было 52 года. Кончина наследника стала страшным ударом для Светланы Михайловны, до самого последнего дня своей жизни она так и не смогла оправиться от горя.

По материалам телеграм-канала Daily Storm

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