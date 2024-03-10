SHAMAN возглавил рейтинг самых востребованных российских звезд

Составлен рейтинг самых востребованных сегодня артистов в России. Эти исполнители дают максимальное число концертов и собирают полные залы.

Возглавил этот топ-лист певцов Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN. Он стал самым гастролирующим музыкантом по итогам 2023 года. И судя по планам, поддержит это звание и в 2024 году. В эти праздничные выходные SHAMAN дал три сольных концерта в Москве, все они прошли с аншлагами.

В крупных городах во время гастролей Ярослав Дронов дает, как правило, по два концерта.

В рейтинге самых востребованных исполнителей - Григорий Лепс, группа «Руки Вверх!», Сергей Лазарев и Ярослав Сумишевский. В графике последнего тридцать концертов только до июня.

По материалам kp.ru

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