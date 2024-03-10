Сын Тины Канделаки Лео покинул шоу «Новая Фабрика звезд»

Сын Тины Канделаки Лео оказался в числе номинантов на вылет в новом выпуске шоу «Новая Фабрика звезд», который вышел в эфир в это воскресенье, 9 марта.

Между тем, шанс на спасение Лео дали сами участники. Они проголосовали за то, чтобы сын Тины Канделаки остался на проекте, тогда как жюри сделало выбор в пользу Полины Быковской.

Но Лео Канделаки решил благородно отдать свои голоса другому участнику, попавшему в номинацию, Никите Уфимцеву. А сам покинули шоу.

По традиции, участник, покидающий шоу, произносит речь Лео Канделаки заявил, что хейтеры делают его семью сильнее и пообещал, что достигнет успеха и без проекта.

«Я знаю, что вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку», - сказал Лео Канделаки в эфире ТНТ.

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