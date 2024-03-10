Алексей Герман: «Невыдвижение наших фильмов на «Оскар» было объяснимо во многом качеством фильмов»

В ночь на 11 марта по московскому времени в Америке состоится церемония вручения престижной кинонаграды «Оскар». Работы российских режиссеров в последние годы на кинопремию не выдвигаются.

Свою оценку этому дал известный режиссер Алексей Герман-младший. Он заявил, что на это есть не только политические причины.

«Невыдвижение наших фильмов на «Оскаре» было объяснимо не только политическими причинами, но, полагаю, и качеством фильмов - во многом», - отметил Алексей Герман.

Он добавил, что церемонию смотреть не планирует. При этом Алексей Герман пожелал удачи создателям фильма «Оппенгеймер», считая, что именно он должен получить главную награду американской киноакадемии. Российских же режиссером Герман призвал не расстраиваться из-за неприсутствия на «Оскаре».

«Мы там быть и не должны», - заключил Алексей Герман.

По материалам kp.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».