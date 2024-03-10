Вдова Жванецкого высказалась о Пугачевой: «Она на него действовала странным образом»

Вдова Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая вспомнила о дружбе ныне покойного писателя-сатирика с певицей Аллой Пугачевой. Она считает, что Алла Борисовна оказывала на ее супруга магическое воздействие.

«Она на него действовала странным образом. Он считал ее одной из умных женщин», - поделилась Наталья.

Вдова Михаила Жванецкого призналась, что часто бывала с мужем в гостях у Аллы Пугачевой, а Алла Борисовна периодически наведывалась к ним. Во время таких встреч и Пугачева, и Жванецкий выпивали.

Без алкоголя оба чувствовали себя довольно скованно в обществе друг друга. Спиртное же дарило ощущение комфорта и уверенности в себе.

«Пугачева мощная личность. Как отказаться от такого существа, как она? Невозможно», - уверена Наталья Жванецкая.

Напомним, Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года, ему было 86 лет. В 2022 году Алла Пугачева покинула Россию.

По материалам Youtube-канала «Вокруг ТВ»

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