Кристина Орбакайте больше не сможет зарабатывать в России

Инсайдеры утверждают, что после своего провального тура по России, певица Кристина Орбакайте, скорее всего, больше уже не сможет зарабатывать в стране.

Мало того, что большинство концертов Кристины Орбакайте в городах России были отменены после жалоб активистов, певице еще и отказали в возможности выступить 8 марта в Кремле на большом праздничном мероприятии.

Говорят, что этому виной выпад Аллы Пугачевой в сторону оставшихся в России артистов. Громкое заявление Алла Борисовна сделала в канун 8 марта, спровоцировав скандал. Пострадавшей в нем оказалась дочь Примадонны Кристина Орбакайте, недопущенная к концерту в Кремле.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать?» - высказались знакомые Орбакайте на условиях анонимности.

По их мнению, Кристине Орбакайте ничего не остается делать, как уехать в Америку, где живет ее дочь Клавдия и муж Михаил Земцов. У семьи большой дом в Нью-Йорке на Манхеттене. Особняк сейчас стоит порядка 20 миллионов долларов.

Эксперты утверждают, что теперь Кристине Орбакайте вряд ли удастся зарабатывать в России. Скорее всего, как и многие ее коллеги-артисты, Орбакайте будет теперь ездить с гастролями и выступать перед эмигрантской публикой.

По материалам kp.ru

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