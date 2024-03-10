Саша Черно и Иосиф Оганесян воссоединились на «Доме-2»

Иосиф Оганесян вместе с сыном Стефаном побывали на съемочной площадке «Дома-2», на так называемой Поляне. В проекте сейчас принимает участие Саша Черно, а Иосиф Оганесян занимается воспитанием трехлетнего наследника.

Папа с сыном навестили родительницу на телестройке. В микроблоге Саша Черно поделилась видео, на котором предстала на Лобном вместе с Иосифом Оганесяном.

«Я вам кое-что сейчас покажу. Раньше вы видели это рядом со мной часто. А вот, собственно, и оно самое», - попыталась интриговать Саша Черно.

В кадре рядом с ней возник, конечно же, Иосиф Оганесян. Он не упустил случая и потроллил Сашу.