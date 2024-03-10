Саша Черно и Иосиф Оганесян воссоединились на «Доме-2»

Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном Стефаном. Фото: соцсети Саши Черно

Саша Черно и Иосиф Оганесян поддерживают отношения после болезненного развода.

Иосиф Оганесян вместе с сыном Стефаном побывали на съемочной площадке «Дома-2», на так называемой Поляне. В проекте сейчас принимает участие Саша Черно, а Иосиф Оганесян занимается воспитанием трехлетнего наследника.

Папа с сыном навестили родительницу на телестройке. В микроблоге Саша Черно поделилась видео, на котором предстала на Лобном вместе с Иосифом Оганесяном.

«Я вам кое-что сейчас покажу. Раньше вы видели это рядом со мной часто. А вот, собственно, и оно самое», - попыталась интриговать Саша Черно.

В кадре рядом с ней возник, конечно же, Иосиф Оганесян. Он не упустил случая и потроллил Сашу.

Иосиф Оганесян и Саша Черно на Поляне. Фото: соцсети Саши Черно

«Оно самое у тебя, я бы сказал, где. Отстань, Саш!» - недовольно произнес Иосиф Оганесян.

После этой встречи он вместе со Стефаном уехал с Поляны. Свой визит на телестройку Иосиф Оганесян пока никак не прокомментировал, но дал понять, что обязательно сделает это чуть позже.

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