Елена Север впервые показала маленькую внучку

Елена Север с сыновьями. Фото: соцсети Елены Север

Певица и общественный деятель Елена Север поделилась семейными снимками.

Певица и общественный деятель Елена Север эти длинные выходные проводит в окружении своей семьи - с мужем, сыновьями, невесткой и маленькой внучкой.

В микроблоге Елена Север поделилась семейными снимками, на которых предстала с близкими. Очевидно, что все члены этой семьи прекрасно чувствуют себя в обществе друг друга.

В кадре запечатлена и маленькая внучка Елены Север. Малышку на руках держит ее мама.

Семья Елены Север. Фото: соцсети Елены Север

«Долгожданные выходные», - подписала снимки Елена Север.

Напомним, Елена Север и ее супруг, медиамагнат Владимир Киселев стали бабушкой и дедушкой в январе этого года. Внучку подарил младший сын пары, 24-летний ВладиМир и его жена, студентка МГИМО Екатерина Опойцева.

Елена Север признавалась, что появление внучки на свет сделало ее невероятно счастливым человеком и подарило новые эмоции.

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