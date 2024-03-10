Елена Север впервые показала маленькую внучку

Певица и общественный деятель Елена Север эти длинные выходные проводит в окружении своей семьи - с мужем, сыновьями, невесткой и маленькой внучкой.
В микроблоге Елена Север поделилась семейными снимками, на которых предстала с близкими. Очевидно, что все члены этой семьи прекрасно чувствуют себя в обществе друг друга.
В кадре запечатлена и маленькая внучка Елены Север. Малышку на руках держит ее мама.
Семья Елены Север. Фото: соцсети Елены Север
«Долгожданные выходные», - подписала снимки Елена Север.
Напомним, Елена Север и ее супруг, медиамагнат Владимир Киселев стали бабушкой и дедушкой в январе этого года. Внучку подарил младший сын пары, 24-летний ВладиМир и его жена, студентка МГИМО Екатерина Опойцева.
Елена Север признавалась, что появление внучки на свет сделало ее невероятно счастливым человеком и подарило новые эмоции.