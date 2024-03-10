Елена Север впервые показала маленькую внучку

Певица и общественный деятель Елена Север эти длинные выходные проводит в окружении своей семьи - с мужем, сыновьями, невесткой и маленькой внучкой.

В микроблоге Елена Север поделилась семейными снимками, на которых предстала с близкими. Очевидно, что все члены этой семьи прекрасно чувствуют себя в обществе друг друга.

В кадре запечатлена и маленькая внучка Елены Север. Малышку на руках держит ее мама.