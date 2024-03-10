Певица Алсу объяснила, почему не показывает сына: «Стараюсь прислушиваться к себе»

Певица Алсу в браке с бизнесменом Яном Абрамовым воспитывает троих детей - двух дочерей и сына. Сафина и Микелла уже взрослые, Одной из них восемнадцать, а другой шестнадцать лет. Сыну Алсу Рафаэлю исполнилось семь. Певица и ее муж не показывают мальчика поклонникам.

Алсу объяснила свою позицию. Она дала понять, что не будет показывать Рафаэля публике, пока мальчик сам этого не пожелает. Певица хочет, чтобы это был выбор сына, а не ее.

«Прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих», - отметила Алсу.

Алсу добавила, что не любит использовать свою семью для инфоповода, именно поэтому в ее соцсети крайне редко появляются снимки с самыми близкими людьми.

По материалам Hello!

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