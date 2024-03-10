Шишкова заговорила об обиде на Решетову: «Она появилась еще во время наших отношений с Тимуром»

Модель Алена Шишкова рассказала, что так и не смогла простить Анастасию Решетову за отношения с рэпером Тимати. Решетова, как и Шишкова, подарила Тимати наследника. У Шишковой от известного музыканта и бизнесмена дочь, у Решетовой - сын.

Алена Шишкова призналась, что никогда тепло не общалась с Настей Решетовой. Лишь однажды они вместе снялись в рекламе. Но никаких добрых отношений они не поддерживали.

«Может быть, какая-то обида была на Настю, потому что она появилась еще во время наших отношений с Тимуром», - рассказала Алена Шишкова.

Зато с нынешней пассией рэпера Тимати у Алены Шишковой отношения прекрасные. Алена рассказала, что у нее и Вали Ивановой контакты налажены.

Дружит Алена Шишкова и со своей несостоявшейся свекровью, мамой Тимати Симоной. Дамы отлично ладят. Симона фактически воспитывает дочь Алены и Тимати Алису. Шишкова в этом вопросе полностью Симоне доверяет.

По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец

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