Смеющаяся Кейт Миддлтон в окружении дочери и сыновей поздравила с Днем матери

Кейт Миддлтон вышла на связь впервые за два месяца. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась снимком, на котором предстала в обществе сыновей и дочери.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила поздравить своих подданных с Днем матери снимком, на котором запечатлена в окружении троих своих наследников - сыновей и дочери.

Новое фото появилось в микроблоге королевского семейства. В кадре Кейт Миддлтон и ее наследники запечатлены весело смеющимися излучающими позитив.

«Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», - написала под снимком Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон с дочкой и сыновьями. Фото: соцсети принца и принцессы Уэльских

Напомним, Кейт Миддлтон довольно долгое время не выходила на связь и не появлялась на публике, чем спровоцировала массу слухов о своем состоянии.

В конце прошлого года появлялось официальное сообщение о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию. После вмешательства принцесса Уэльская не появлялась на официальных мероприятиях. Поклонники британского королевского семейства волновались за здоровье Кейт. Но после этой публикации, вероятно, смогут выдохнуть.

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