Смеющаяся Кейт Миддлтон в окружении дочери и сыновей поздравила с Днем матери

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила поздравить своих подданных с Днем матери снимком, на котором запечатлена в окружении троих своих наследников - сыновей и дочери.
Новое фото появилось в микроблоге королевского семейства. В кадре Кейт Миддлтон и ее наследники запечатлены весело смеющимися излучающими позитив.
«Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», - написала под снимком Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон с дочкой и сыновьями. Фото: соцсети принца и принцессы Уэльских
Напомним, Кейт Миддлтон довольно долгое время не выходила на связь и не появлялась на публике, чем спровоцировала массу слухов о своем состоянии.
В конце прошлого года появлялось официальное сообщение о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию. После вмешательства принцесса Уэльская не появлялась на официальных мероприятиях. Поклонники британского королевского семейства волновались за здоровье Кейт. Но после этой публикации, вероятно, смогут выдохнуть.