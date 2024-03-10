Смеющаяся Кейт Миддлтон в окружении дочери и сыновей поздравила с Днем матери

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила поздравить своих подданных с Днем матери снимком, на котором запечатлена в окружении троих своих наследников - сыновей и дочери.

Новое фото появилось в микроблоге королевского семейства. В кадре Кейт Миддлтон и ее наследники запечатлены весело смеющимися излучающими позитив.