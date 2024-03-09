Потерявшая заработки в России Вера Брежнева проводит платные онлайн-марафоны в Сети

Певица Вера Брежнева, лишившаяся возможности зарабатывать в России, пробует привлекать средства для существования с помощью инфоцыганства.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева запустила в Сети онлайн-марафон личностного роста. Вера Брежнева объявила о проведении тренинга в Сети, во время которого поделится опытом своего успеха и научит всех желающих и заплативших поискам баланса в современном мире.

Те, кто не хочет раскошеливаться ради мнимой затеи, могут купить курс у Веры Брежневой по сходной цене, всего за 19 долларов. Правда, за эту сумму им просто будет предоставлена информация в печатном виде, которую они изучат самостоятельно.

Те же, кто не пожалеет 350 долларов, получат возможность лично общаться с Верой Брежневой в чате. Вокалистка, певческая карьера которой, судя по всему, неминуемо движется к своему краху, фактически пытается зарабатывать на своем имени, то есть, будет работать Верой Брежневой.

По материалам kp.ru

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