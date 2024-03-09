SHAMAN предстал на публике с локонами ниже плеч: «Пришлось за несколько дней удлинить»

SHAMAN, Ярослав Дронов предстал в неожиданном образе. Фото: Global Look Press

Певец SHAMAN удивил публику.

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, удивил в эту субботу, 9 марта, публику, пришедшую на его выступление.

Концерт SHAMAN открыл песней «Ты моя», появившись на сцене в неожиданном образе. Исполнитель предстал с длинными волосами ниже плеч. Разумеется, это был парик. 

Но все же публика была сражена столь экстравагантным имиджем Ярослава Дронова.

SHAMAN в новом образе. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«Пришлось за несколько дней удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут. Но это на время! Артист должен удивлять!» -  объяснил SHAMAN свое появление на публике в парике.

В таком образе он исполнил две песни, а затем предстал уже в привычном для всех виде - с короткой стрижкой.

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