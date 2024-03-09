SHAMAN предстал на публике с локонами ниже плеч: «Пришлось за несколько дней удлинить»

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, удивил в эту субботу, 9 марта, публику, пришедшую на его выступление.
Концерт SHAMAN открыл песней «Ты моя», появившись на сцене в неожиданном образе. Исполнитель предстал с длинными волосами ниже плеч. Разумеется, это был парик.
Но все же публика была сражена столь экстравагантным имиджем Ярослава Дронова.
SHAMAN в новом образе. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Пришлось за несколько дней удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут. Но это на время! Артист должен удивлять!» - объяснил SHAMAN свое появление на публике в парике.
В таком образе он исполнил две песни, а затем предстал уже в привычном для всех виде - с короткой стрижкой.