SHAMAN предстал на публике с локонами ниже плеч: «Пришлось за несколько дней удлинить»

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, удивил в эту субботу, 9 марта, публику, пришедшую на его выступление.

Концерт SHAMAN открыл песней «Ты моя», появившись на сцене в неожиданном образе. Исполнитель предстал с длинными волосами ниже плеч. Разумеется, это был парик.

Но все же публика была сражена столь экстравагантным имиджем Ярослава Дронова.