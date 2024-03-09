SHAMAN о своем сценическом образе: «Если это становится объектом пересудов, значит, я попал в точку»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал, откуда появился его образ.
Дронов напомнил, что он на сцене с четырех лет, и уже тогда начал формироваться его вкус и образ.
«Привычки формируются с детства. Если посмотреть на меня в 5-6-летнего и увидеть мой образ на сцене, там тоже присутствовали кожаные штаны и белая рубашка. Я с четырех лет на сцене. Я знаю законы жанра и знаю, что на сцене смотрится», - рассказал SHAMAN во время общения с журналистами перед своим концертом 9 марта.
Ярослав Дронов дал понять, что обожает провоцировать и эпатировать публику своими нарядами.
Этот образ SHAMAN в свое время вызвал бурную реакцию. Фото: Global Look Press
«Если это обсуждается, яркая деталь образа становится объектом пересудов, значит, я попал в точку», - резюмировал SHAMAN.