Лариса Голубкина об уехавших коллегах: «У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого?»

Известная актриса Лариса Голубкина сформулировала свое отношение к тем своим коллегам, которые поспешили покинуть Россию на фоне событий в мире.

Лариса Голубкина считает, что делить людей на две части по признаку уехавших и оставшихся не совсем верно. По версии актрисы, все гораздо сложнее. И у нее в этом вопросе свои критерии. Голубкина уверена, что артисты делятся на две категории: тех, кто выгадал от сложившейся ситуации и тех, кто прогадал.

«У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения? Поэтому все может измениться в любую минуту», - полагает Лариса Голубкина.

Лариса Голубкина подчеркнула, что никого не хочет судить за их поступки. По наблюдениям Ларисы Голубкиной, мир сегодня таков, что люди выбирают не идею, а личный комфорт.

По материалам kp.ru

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