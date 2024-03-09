Шестилетняя дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» рассказала о своих мечтах: «Тиффани», «Картье», сережки, богатство»

Единственной дочери бывшей участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц Бетти в июле этого года исполнится семь лет. Судя по всему, девочка пошла в маму не только своей яркой внешностью.

Шестилетняя Бетти пытается рассуждать, как ее мама. Очевидно, что в приоритете у Бетти деньги, достаток и безбедная жизнь. В микроблоге Тата Блюменкранц разместила видео, на котором запечатлела, как Бетти рассказывает о своих мечтах.

«Тиффани», «Картье», сережки, богатство, золото, бриллианты. Богатство люблю, помаду, тушь», - перечисляет кроха, что ей хотелось бы иметь.

Поклонники отметили, что Бетти заметно подросла. У девочки длинные волосы и большие красивые глаза.