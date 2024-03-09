Полина Гагарина объявила о последнем концерте в июне: «Пора на пенсию»

Популярной вокалистке Полине Гагариной 27 марта исполнится 37 лет. Певица дала понять, что к этому возрасту уже успела устать от активной творческой и концертной деятельности.

Полина Гагарина сообщила, что ее последний перед творческой паузой концерт состоится 29 июня 2024 года.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно», - поделилась Полина Гагарина своими планами на будущее.

Знаменитость добавила, что выступать будет, но гораздо реже, чем сейчас. К тому же, это будут концерты несколько иного формата чем те, к которым все привыкли.

«Потому что мне кажется, что уже пора», - отметила Полина Гагарина.

Что касается концерта 29 июня в «Лужниках», то по замыслу Полины Гагариной, это будет нечто вроде итогового послания ее поклонникам.

По материалам kp.ru

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