Юлия Салибекова из «Дома-2» раскрыла имена своих машин «Мазды» и «БМВ»: «Юлиана и Игорян»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова любит демонстрировать, что женщина она обеспеченная. Юлия Салибекова приобрела квартиры всем своим троим сыновьям. А теперь принялась скупать машины. Их у Юлии Салибековой две - обе дорогие иномарки. Сразу после получения прав на управление автомобилем Юлия Салибекова купила «Мазду», а чуть позже стала обладательницей «БМВ».
Юлия призналась, что в восторге от обеих машин, и даже придумала им имена. В микроблоге Салибекова решила устроить опрос, предложив подписчикам угадать, как зовут ее иномарки. Но никто и близко не ответил правильно.
Машины Юлии Салибековой. Фото: соцсети Юлии Салибековой
Как выяснилось, Салибекова дала своим автомобилям человеческие имена.
«Я же обещала рассказать, как зовут мои машины. Очень много прикольных вариантов было в комментах, вы такие умнички! Но никто не угадал. «Мазда» - Юлиана, «БМВХ5» - Игорь. Просто Юлиана и Игорян», - сообщила Юлия Салибекова.