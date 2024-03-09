Юлия Салибекова из «Дома-2» раскрыла имена своих машин «Мазды» и «БМВ»: «Юлиана и Игорян»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова любит демонстрировать, что женщина она обеспеченная. Юлия Салибекова приобрела квартиры всем своим троим сыновьям. А теперь принялась скупать машины. Их у Юлии Салибековой две - обе дорогие иномарки. Сразу после получения прав на управление автомобилем Юлия Салибекова купила «Мазду», а чуть позже стала обладательницей «БМВ».

Юлия призналась, что в восторге от обеих машин, и даже придумала им имена. В микроблоге Салибекова решила устроить опрос, предложив подписчикам угадать, как зовут ее иномарки. Но никто и близко не ответил правильно.