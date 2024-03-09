Выступление Кристины Орбакайте 8 марта в Кремле отменили в последний момент

Стало известно, что выступление Кристины Орбакайте в праздничном концерте в Кремле, было отменено в последний момент. Мероприятие состоялось накануне, 8 марта, и было посвящено Международному женскому дню.

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого», - поделился источник на условиях анонимности.

Кристина Орбакайте должна была исполнить песню «Просто любить тебя», которую пела в паре с Авраамом Руссо. На этот раз вместе с Орбакайте на сцену должен был выйти Алексей Воробьев. Из-за отмены Кристины Орбакайте Воробьев тоже остался не у дел.

Инсайдеры связывают отмену выступления Кристины Орбакайте с громкими заявлениями ее матери, певицы Аллы Пугачевой. Как раз в канун праздника Алла Борисовна позволила себе встать на защиту артистов, покинувших Россию, чем спровоцировала скандал.

По материалам MK.RU

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