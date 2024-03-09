Муж Аниты Цой подарил ей на 8 марта орхидеи Ванда: «Ищет их по всей Москве»

Анита Цой и сама любит делать подарки. В канун 8 марта она рассылает всем своим подругам, родственницам и коллегам приятные мелочи. К букетам цветов всегда прибавляются домашние закрутки Аниты Цой под названием «Цойкины рецепты».

Известно, что Анита Цой обожает готовить и угощать близких. 8 марта в загородной доме певицы и ее супруга всегда накрывается праздничный стол. В этом году было пятнадцать гостей. Анита Цой готовила в этот день свои фирменные блюда.

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