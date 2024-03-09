Муж Аниты Цой подарил ей на 8 марта орхидеи Ванда: «Ищет их по всей Москве»

Певица Анита Цой рассказала, что ее супруг дарит ей на 8 марта много лет подряд орхидеи Ванда. У этих цветов яркие разноцветные лепестки - оранжевые, голубые, белые, желтые.
«Такие цветы из-за высокой стоимости и сложности в уходе встречаются в продаже редко. И супруг буквально по веточке ищет их по всей Москве, чтобы утром 8 марта порадовать меня», - поделилась Анита Цой.
Анита Цой и сама любит делать подарки. В канун 8 марта она рассылает всем своим подругам, родственницам и коллегам приятные мелочи. К букетам цветов всегда прибавляются домашние закрутки Аниты Цой под названием «Цойкины рецепты».
Известно, что Анита Цой обожает готовить и угощать близких. 8 марта в загородной доме певицы и ее супруга всегда накрывается праздничный стол. В этом году было пятнадцать гостей. Анита Цой готовила в этот день свои фирменные блюда.