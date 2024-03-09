Дмитрий Тарасов впервые сам приготовил завтрак: «Сенсация!»

Модель Анастасия Костенко давно стала блогером в Сети и ведет свои профили во многих соцсетях. Она старается освещать семейные будни со всех сторон, не забывая и об отношениях с мужем, Дмитрием Тарасовым. Даже появление четвертого ребенка не повлияло на ее активность.

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В день 8 Марта Костенко также вышла на связь с фолловерами. С самого утра она онлайн и, едва проснувшись, поспешила сообщить, что обнаружила на кухне подарок от мужа. Причем, такой – впервые.

«Сенсация! По словам Димы, впервые в жизни! Завтрак от любимого», - сообщила модель.

Стол Тарасов постарался накрыть от души: блинчики, бутерброды, десерт, соки. Только главного в праздничный день – букетов цветов – на этой полянке не наблюдалось. Он исправился позже. Многодетная мама осталась в восторге от сюрприза.