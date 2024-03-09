Каролина Севастьянова похвасталась, что вышла замуж

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 28-летняя Каролина Севастьянова вышла замуж. О том, что у нее изменится статус, она предупреждала еще в 2023 году, правда, ни дату торжества, ни имени жениха она не называла.

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В Международный женский день красавица похвасталась, что теперь она стала женой. Гимнастка сфотографировала свидетельство о браке и свою правую руку с обручальным кольцом на безымянном пальце.

«Ну все! Принимаем поздравления!» - сообщила звезда спорта.

Каролина обратилась к мужу с признанием в любви. Но так и не указала, кто тот счастливчик, которому удалось отвести в загс одну из завидных невест отечественного спорта. К слову, это ее первый брак.

Добавим, что Севастьянова с нынешним избранником вместе больше года. До этого пять лет она встречалась с бизнесменом Александром Мазановым.