Гарик Харламов заговорил о новой свадьбе: «Третья последняя»

Комик Гарик Харламов вернулся к работе после двух недель больничного. Артист слег с пневмонией, но теперь хворь позади. И первым делом шоумен появился на Интернет-шоу «Кстати» в VK, куда в новом выпуске пришел гостем Александр Зубарев. Харламов ему раскрыл, сколько еще раз готов жениться.

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Зубарев полюбопытствовал у Харламова, какой лимит браков себе шоумен установил. И Гарик был краток, но честен.

«Третья последняя, я думаю, уже все», — поделился юморист.

Напомним, шоумен в 2020 году развелся с актрисой Кристиной Асмус, родившей ему дочь, после 7 лет брака. До нее он был женат на Юлии Лещенко, с которой познакомился в 2005 году, но под венец сводил в 2010-м. а не так давно стало известно, что комик расстался с актрисой Катериной Ковальчук, с которой был в отношениях два года.