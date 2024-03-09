Никита Джигурда обратился к оскандалившейся Алле Пугачевой: «На двух стульях на этот раз усидеть не удастся»

Шоумен Никита Джигурда встал на сторону оскандалившейся в очередной раз Аллы Пугачевой. После ее стычки со Стасом Михайловым отечественная публика призвала власть признать артистку иноагентом, а ее имущество в России конфисковать. Но Джигурда считает, что Примадонна этого не заслужила.

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По мнению эпатажного актера, певица – святая по сравнению с другими сбежавшими личностями, которых уже признали иноагентами. И называет кипение масс в отношении артистки охотой на ведьм. Он уверен, что Алла Борисовна сейчас стоит перед выбором, и делать его ей придется.

«Суперталантливая Алла Пугачева и все остальные перебежчики должны выбрать, за кого они. За свет в лице России и большинства людей на планете Земля или за злую тьму, готовящую цифровой концлагерь для всех народов. Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», - высказался сайту «Газета.ру» Джигурда.

Напомним, в начале весны Стас Михайлов порассуждал о том, что сбежавшие артисты приползут на коленях обратно. Но не называл ничьих имен. Пугачева приняла это на свой счет и записала вызывающее видео в адрес певца, оскорбив его.