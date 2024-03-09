«Гениально придумано»: Водонаева отреагировала на подарок Тимати, который он преподнес своей избраннице

Рэпер Тимур Юнусов 8 Марта сделал дорогущий подарок своей возлюбленной Валентине Ивановой, обрадовав ее новым автомобилем. Видео презента облетело весь Интернет и новостные паблики в Telegram. Отреагировала и экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева.

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Блогерша поделилась с подписчиками интересным наблюдением. Она усмотрела в продуманном пиар-ходе рекламную интеграцию и предположила, что Тимати не только получил большую порцию охватов, но и довольно неплохо сэкономил при покупке.

«Ведь это видео сегодня не только в аккаунте рэпера, но и во всех телеграм-каналах. И в моем тоже, мне не жалко, когда это талантливо, хитро и в каком-то смысле даже гениально придумано», - написала Водонаева.

Напомним, что Тимати и Валя Иванова встречаются уже два года. Пару подозревают в пиар-романе, сами они никак не комментируют отношения и не делятся планами на будущее. К слову, у рэпера уже есть двое детей, а сам он ни разу не был женат.