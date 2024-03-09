На шоу «Маска» в костюме Водяного выступал актер Стас Ярушин

На канале НТВ в праздничный пятничный вечер 8 Марта состоялся четвертый выпуск шоу «Маска». На начало трансляции участников было 12, уже две маски покинули проект – это Кукуруза, которой оказался ведущий Сергей Майоров, и Мотылек, в нем по сцене порхала актриса Настасья Самбурская.

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В новом выпуске номинантами на вылет оказались Водяной, Арлекин и Кактус. По традиции, зрители в зале выбирали, кого из неудачливой троицы спасти. И большинство голосов было отдано Кактусу, который в этот раз спел хит Джони «Ты беспощадна».

Жюри выпала нелегкая задача – вершить судьбы двух масок. Однако недолго они колебались, единогласно рассекретить выбор пал на Водяного. Каково же было всеобщее удивление, что в костюме властителя вод оказался актер Стас Ярушин.

Судьи называли свои версии, и среди них ни разу не было имени звезды «Универа». Им слышались то голос Владимира Винокура, то Михаила Галустяна или Ефима Шифрина. Филипп Киркоров и вовсе решил, что там снова его отец Бедрос. Не угадал, вестимо, никто.

«Вы говорили во всех сезонах, что в масках есть Стас Ярушин. Но в Водяного ни разу не попали, – взял слово Ярушин. – Я провел невероятное путешествие вместе с вами. Это было очень здорово. Пытался маскировать свой голос, пародируя разных людей».

Таким образом, участников на проекте к концу выпуска осталось одиннадцать.