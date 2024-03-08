Стас Михайлов спел в метро, Павел Прилучный прогулялся с женой и сыном: как звезды отметили 8 Марта

Уже давно 8 марта стал одним из самых популярных праздников. Для артистов этот день также особенный. Так Леонид Агутин поздравил прекрасную половину человечества в цосети. Он в такой день решил приготовить овощной салатик. На фото певец продемонстрировал свой кулинарный шедевр, которым, скорее всего, угостит жену Анжелику Варум.
«Дорогие наши, любимые! Все ради вас, для вас и из-за вас. Вы исток и итог всего. Вы смысл и загадка. Вы вопросы и выводы. Вы кроетесь в мелочах и спускаетесь с небес на крылышках, убаюкивая наше эго и нашептывая простые истины.
Вы все, потому что ваша красота и наша мотивация творят этот мир. Мы вас любим, как бы мы об этом не говорили! С праздником милые женщины! Сегодня пол дня мог отдохнуть! Видимо, в честь праздника. Вот, нарубал по-случаю салатик праздничный! Вкусно, полезно и похоже на весенний букет!» – заявил он.
Леонид Агутин приготовил салат. Фото: соцсети Леонида Агутина
А Дмитрий Маликов захотел лично вручить цветы женщинам. Он приехал в центр Москвы, где раздавал прохожим букеты тюльпанов. Певец также с радостью делал фото и общался со своими поклонницами. Примечательно, что многие девушки сами делали ему комплименты.
В 54 года артист продолжает носить длинные волосы и демонстрирует моложавое лицо. Он был в черном пуховике и шарфе. Маликов старался уделять время всем, кто к нему обращался.
Илья Авербух, несмотря на свою занятость, решил устроить сюрприз жене Лизе Арзамасовой. Он приехал к ней на съемочную площадку с цветами. Трогательный момент был запечатлен фотографом.
«Что может быть милее, чем такой сюрприз на съемочной площадке? 8 марта у нас обычно много работы. Я в Москве - съемки «Папиных дочек», вечером премьера спектакля, - а Илюша планировал улететь в Санкт-Петербург, где проходит турнир «Русский вызов». Но как же хорошо, что смог заехать ко мне на площадку, чтобы поздравить с весной! Лучший повод для вдохновения!» – написала Лиза.
Илья Авербух устроил сюрприз жене. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Также Павел Прилучный решил сочетать приятное с полезным. С утра он смог погулять с женой Зепюр Брутян и маленьким сыном Микаэлем. Актер шел с коляской по поселку, в котором живет. Но уже спустя несколько часов он отправился с возлюбленной в Санкт-Петербург.
Они вышли на сцену, сыграв в спектакле «Взрослые игры». Супруги работают вместе давно. Прилучный также поздравил всех женщин, сняв для них видео. А своей возлюбленной он вручил букет цветов еще рано утром.
Многих удивил Стас Михайлов. Он накануне получил видео от Аллы Пугачевой, которая осудила его и даже обозвала за слова, где певец заявляет, что уехавшие артисты приползут на коленях и будут целовать ноги.
Примечательно, что артист 8 марта решил бесплатно спеть в метро для всех женщин. В честь праздника он исполнил свои хиты в подземке, чем осчастливил женщин, которые в тот момент были в метро. Певец был в кожаном жакете, а потом остался в джинсах и футболке.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот Ксения Бородина решила уехать на Алтай. Там она также отметила свой день рождения. С собой телеведущая привезла подруг. Они устроили застолье в горах у реки. Для именинницы сыграли музыканты.
Бывшая ведущая «Дома-2» похвасталась, что для нее накрыли праздничный стол в шатре. Она собралась веселиться до поздней ночи. По словам Ксении, это ее вторая поездка на Алтай. Она заявила, что это ее место силы. Звезда всех женщин поздравила с праздником.
Полина Гагарина не смогла остаться без работы. Она приехала в Санкт-Петербург, чтобы там выступить на концерте в Международный женский день. Но певица с собой взяла шестилетнюю дочку Мию. Она выложила фото, на котором обнимала наследницу. Девочка заметно подросла.
Уже почти год артистка не скрывает ее лицо. Поклонники отметили, что дочка артистки очень похожа на маму, но также унаследовала черты лица своего отца Дмитрия Исхакова. Певица развелась с отцом девочки, но они поддерживают дружеское общение.
Полина Гагарина с дочкой. Фото: соцсети Полины Гагариной
Павел Воля отправился недавно на съемки третьего сезона своего шоу про выживание. Примечательно, что пока он и его жена Ляйсан Утяшева не раскрывают страну, где проходят съемки. Но юморист не забыл поздравить женщин. Он записал видео из пустынной местности.
«Девочки, с вашим днем! Люблю и крепко обнимаю!» – заявил артист.
Ольга Бузова в особенный день решила поделиться новым фото. Она позировала с большим букетом цветов. Телеведущая недавно стала намекать, что ее сердце не свободно. Она рассказала, что теперь занимается любовью. Ко всему прочему, артистка теперь носит кольцо, похожее на помолвочное. Бузова не скрывает, что в этом году возможно сыграет свадьбу.
«Дорогие мои девочки, подруги, подписчицы, красивые, потрясающие девушки! Сегодня наш праздник! Я бы хотела, чтобы все наши женщины были счастливыми каждый день, чтобы всегда слышали в свой адрес только самые добрые и теплые слова», – написала она.
Ольга Бузова получила цветы. Фото: соцсети Ольги Бузовой
А Кристина Орбакайте, которая недавно дала концерт в Санкт-Петербурге, а 8 марта она выступила в Кремлевском дворце. Она оказалась в числе артистов, которых позвали на праздничный концерт.