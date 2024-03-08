Стас Михайлов спел в метро, Павел Прилучный прогулялся с женой и сыном: как звезды отметили 8 Марта

Уже давно 8 марта стал одним из самых популярных праздников. Для артистов этот день также особенный. Так Леонид Агутин поздравил прекрасную половину человечества в цосети. Он в такой день решил приготовить овощной салатик. На фото певец продемонстрировал свой кулинарный шедевр, которым, скорее всего, угостит жену Анжелику Варум.

«Дорогие наши, любимые! Все ради вас, для вас и из-за вас. Вы исток и итог всего. Вы смысл и загадка. Вы вопросы и выводы. Вы кроетесь в мелочах и спускаетесь с небес на крылышках, убаюкивая наше эго и нашептывая простые истины.

Вы все, потому что ваша красота и наша мотивация творят этот мир. Мы вас любим, как бы мы об этом не говорили! С праздником милые женщины! Сегодня пол дня мог отдохнуть! Видимо, в честь праздника. Вот, нарубал по-случаю салатик праздничный! Вкусно, полезно и похоже на весенний букет!» – заявил он.