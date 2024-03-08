Певица Сабрина призналась, что Пугачева напророчила ей участие в шестой «Фабрике звезд»

В гостя в студии Яны Чуриковой побывала певица Сабрина. Многие ее знают по шоу «Фабрика звезд». Она работала с Яной Рудковской, пыталась поехать на «Евровидение» и обещала, что скоро снова займется музыкой.

Артистка призналась, что в свое время на кастинге встретила Аллу Пугачеву, которая ее довела до слез. Но при этом певица напророчила ей участи в популярном проекте. Тогда Сабрине было всего 15 лет, когда она переехала в Москву. Для кастинга певица выбрала хит Кристины Орбакайте.

«На пятую "Фабрику" меня не взяли. Алла Борисовна сидит. Я пела тогда: "Ты меня не понял. Помнишь, на перроне". Она прослушала меня и спрашивает: "Сколько тебе лет?" Я говорю: "Пятнадцать". Она отвечает: "Не пройдешь, но тебя возьмут на шестую". Я выхожу со слезами на глазах. Она как будто напророчила! В итоге так и получилось», – заявила артистка.

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Но целый год Сабрина не стала сидеть без сцены. Она искала пути к шоу-бизнесу и известный композитор написал для нее песню «Бай-бай». Об этом певица рассказала в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».