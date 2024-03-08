Шевченко назвала дуэт с Орбакайте на «Фабрике звезд» незабываемым: «Ей было не все равно, как это будет»

Яна Чурикова смогла пообщаться с одной из участниц «Фабрики звезд», которая не стала продолжать петь, а уехала в Монако. С ней на связь вышла Анастасия Шевченко. Она призналась, что уже занимается своим бизнесом. Артистка открыла караоке в Монако. Но она поделилась воспоминаниями о том, как была журналисткой и как попала на шоу. Анастасия уверена, что мало кто ее запомнил. А вот она не может забыть свое выступление вместе с Кристиной Орбакайте.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».