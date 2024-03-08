Шевченко назвала дуэт с Орбакайте на «Фабрике звезд» незабываемым: «Ей было не все равно, как это будет»

Яна Чурикова смогла пообщаться с одной из участниц «Фабрики звезд», которая не стала продолжать петь, а уехала в Монако. С ней на связь вышла Анастасия Шевченко. Она призналась, что уже занимается своим бизнесом. Артистка открыла караоке в Монако. Но она поделилась воспоминаниями о том, как была журналисткой и как попала на шоу. Анастасия уверена, что мало кто ее запомнил. А вот она не может забыть свое выступление вместе с Кристиной Орбакайте.
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«Самый незабываемый дуэт, в плане процесса, это дуэт с Кристиной Орбакайте! Это был единственный человек, который приходил наверное раз пять, чтобы мы подготовились. Она приходила, мы ставили номер, мы ставили танцы, мы репетировали.
Она сама лично участвовала на 100%. Ей было не все равно, как это будет! Ей было не все равно, как я выгляжу. Она не встретила меня на сцене. Мы первый раз встретились в звездном доме. Перед Кристиной Орбакайте я абсолютно преклоняюсь, перед ее подходом к делу. Это было абсолютно незабываемо», – поделилась Шевченко в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».