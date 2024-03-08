Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отметила свое 41-летие с подругами на Алтае

А вот в сам праздничный день Ксения с утра получила поздравления. Она выложила шуточное видео, на котором красовалась в платье с тортом в руках. Телеведущая задула свечку и загадала желание. Днем она уже увиделась с подругами у реки. Бородина принарядилась по такому случаю. Она призналась, что не обошлось без слез счастья.

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