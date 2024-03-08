Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отметила свое 41-летие с подругами на Алтае

Ксения Бородина является бывшей ведущей «Дома-2». 8 марта она отмечает двойной праздник. Ксения на днях отправилась на Алтай. Она вязала с собой близких подруг. Если раньше зачастую телеведущая в день рождения отправлялась за границу, то теперь она решила провести время на Алтае. Накануне Международного женского дня она уже начала веселиться. Брюнетка в соболиной шубе и кокошнике прогулялась в горах и танцевала под игру гармониста.
«Что может быть лучше, чем путешествие с 18-ю любимыми людьми? Жаль, не у всех получилось, но в любом случае мы счастливы, что вырвались», – делилась она.
Ксения Бородина повеселилась в заснеженных горах. Фото: соцсети Ксении Бородиной
А вот в сам праздничный день Ксения с утра получила поздравления. Она выложила шуточное видео, на котором красовалась в платье с тортом в руках. Телеведущая задула свечку и загадала желание. Днем она уже увиделась с подругами у реки. Бородина принарядилась по такому случаю. Она призналась, что не обошлось без слез счастья.
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Прямо на морозе музыканты играли для нее на музыкальных инструментах. Там были развернуты палатки для гостей. Ксения показала накрытый стол со множеством блюд, бар на улице. Она приготовилась веселиться до самой ночи.
«Сегодня мне 41! Верите? Я нет… Но я бы ни на секунду не хотела вернутся в прошлое, потому что я обожаю это настоящее и чем старше я становлюсь, тем интереснее я эту жизнь проживаю. У меня есть все, о чем я могла только мечтать и даже больше. Но это не значит, что я перестала мечтать и собираюсь остановиться, , конечно нет, с каждым годом все больше, все интереснее и вкуснее», – заявила звезда.
Ксения Бородина устроила застолье в горах. Фото: соцсети Ксении Бородиной