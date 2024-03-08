Кадышева сделала комплимент Волочковой: «Вы сможете танцевать дольше, чем Плисецкая»

Накануне 8 марта Анастасия Волочкова не стала оставаться дома. Она отправилась на встречу с Надеждой Кадышевой. Балерина приехала в театр «Золотое кольцо» на выступление народной артистки.

Она в черном платье с пачкой появилась в гримерке у знаменитости. Волочкова принесла с собой букет желтый цветов и миниатюрные пуанты. Подарки она вручила певице и выслушала от нее комплименты.

«В своем возрасте, еще могу танцевать на пуантах. Как Майя Плисецская, дай бог, буду», – сказала балерина. «У вас такие формы, думаю, вы сможете и дольше танцевать, потому что вы настолько крепкая, целеустремленная», – одарила ее комплиментов Кадышева, пишет KP.RU.

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В соцсети Анастасия поделилась снимком, на котором позирует с артисткой. Она показала, как выглядит лицо 64-летней звезды. Надежда Никитична получила много комплиментов от подписчиков. Напомним, что обычно Кадышева выступает в своем театре, а видеть ее на телевизионных шоу или на светких раутах стало редкостью. Певица прикладывает усилия, чтобы выглядеть моложе своего возраста.