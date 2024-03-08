Рэпер Тимати подарил возлюбленной Вале Ивановой еще один автомобиль

Тимати уже около двух лет строит отношения с Валей Ивановой. Его возлюбленного всего 20 лет. Рэпер возит ее дорогие курорты, а также успел познакомить избранницу со своими детьми: Алисой от Алены Шишковой и Ратмиром от Анастасии Решетовой.
На день рождения артист уже дарил свой девушке машину. Тогда это был Porsсhe. А теперь на 8 Марта он решил сделать ей еще один роскошный подарок. В соцсети Валя выложила кадры, где красуется на парковке с белым букетом роз и черным внедорожником Mercedes-Benz G-класса.
«Такого подарка на 8 Марта у меня еще не было! Спасибо любовь моя, ты вновь запустил меня в космос», – заявила она.
Валя Иванова уже обладает хорошим автопарком. Фото: соцсети Вали Ивановой
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Напомним, что Тимати ни разу не был женат. Он старается держать свою личную жизнь за семью замками. Рэпер часто окружен женщинами и даже был участником шоу «Холостяк». Его избранницу часто сравнивают с моделью Ириной Шейк. Поклонники не перестают гадать, решится ли артист на смелый шаг или Валя тоже не примерит белое платье и фату.