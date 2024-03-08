Рэпер Тимати подарил возлюбленной Вале Ивановой еще один автомобиль

Тимати уже около двух лет строит отношения с Валей Ивановой. Его возлюбленного всего 20 лет. Рэпер возит ее дорогие курорты, а также успел познакомить избранницу со своими детьми: Алисой от Алены Шишковой и Ратмиром от Анастасии Решетовой.

На день рождения артист уже дарил свой девушке машину. Тогда это был Porsсhe. А теперь на 8 Марта он решил сделать ей еще один роскошный подарок. В соцсети Валя выложила кадры, где красуется на парковке с белым букетом роз и черным внедорожником Mercedes-Benz G-класса.