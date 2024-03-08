Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» просит за фото с собой 10 тысяч рублей

Рузиль Минекаев организовал платную фан-встречу. Фото: соцсети Рузиль Минекаев

Актер, сыгравший Марата в «Слове пацана», хочет приехать в Казахстан и собрать деньги с местных фанатов.

Рузиль Минекаев проснулся популярным после премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признавался, что не ожидал того, что его подписчики в соцсетях станут стремительно расти. Не так давно он коллегой Леоном Кемстачем выпустил чипы, на которых есть их изображение. 

А вот теперь Рузиль собрался в Алматы. Он устроит встречу с фанатамаи в Казахстане, но за деньги. Чтобы прийти и пообщаться с ним, нужно заплатить 5 200 рублей.  А вот за фото с собой актер просит почти 10 тысяч рублей. Организаторы отмечают, что вся встреча продлится три часа, пишет KP.RU.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что у Минекаева есть жена, которая тоже является актрисой, и годовалый сын. Он признавался, что еще недавно ему не хватало денег на еду. Теперь артист готов продолжать активно сниматься, чтобы обеспечивать семью. 

Читайте также