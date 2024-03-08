Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» просит за фото с собой 10 тысяч рублей

Рузиль Минекаев проснулся популярным после премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признавался, что не ожидал того, что его подписчики в соцсетях станут стремительно расти. Не так давно он коллегой Леоном Кемстачем выпустил чипы, на которых есть их изображение.

А вот теперь Рузиль собрался в Алматы. Он устроит встречу с фанатамаи в Казахстане, но за деньги. Чтобы прийти и пообщаться с ним, нужно заплатить 5 200 рублей. А вот за фото с собой актер просит почти 10 тысяч рублей. Организаторы отмечают, что вся встреча продлится три часа, пишет KP.RU.

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Напомним, что у Минекаева есть жена, которая тоже является актрисой, и годовалый сын. Он признавался, что еще недавно ему не хватало денег на еду. Теперь артист готов продолжать активно сниматься, чтобы обеспечивать семью.