Невестка Кристины Орбакайте отпраздновала свое 27-летие на пляже в США

8 марта в семье Никиты Преснякова два праздника. Его жена Алена Краснова отмечает не только Международный женский день, но и свой день рождения. В свое время сын Кристины Орбакайте попросил ее руки во время праздника. Теперь супруги живут уже в США.

Осенью 2022 года они переехали в Лос-Анджелесе. Именно там на побережье избранница музыканта на этот раз отметила 27-лете. Она в топе и юбке в пол вышла на пляж. В руках блондинка держала торт со свечками.