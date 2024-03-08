Невестка Кристины Орбакайте отпраздновала свое 27-летие на пляже в США

Никита Пресняков и Алена Краснова уже больше года живут за границей. Фото: Global Look Press

Жена Никиты Преснякова поделилась кадрами с побережья Лос-Анджелесе в свой день рождения.

8 марта в семье Никиты Преснякова два праздника. Его жена Алена Краснова отмечает не только Международный женский день, но и свой день рождения. В свое время сын Кристины Орбакайте попросил ее руки во время праздника. Теперь супруги живут уже в США. 

Осенью 2022 года они переехали в Лос-Анджелесе. Именно там на побережье избранница музыканта на этот раз отметила 27-лете. Она в топе и юбке в пол вышла на пляж. В руках блондинка держала торт со свечками. 

«Спасибо вселенной за все прекрасные моменты, которые она мне подарила. Спасибо себе за то, что я всегда стараюсь быть лучшей версией себя. Спасибо миру за то, что он такой разнообразный и интересный. С днем рождения меня», – написала она в соцсети.

Алена Краснова устроила фотосессию. Фото: соцсети Алены Красновой

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Примечательно, что за границей Никита не сидит без дела. Он снимает клипы для артистов. Но сын звезды не забросил музыку. 8 марта он выступит в клубе в Лас-Вегасе. Артист впервые решил устроить там концерт. Невестка Орбакайте, скорее всего, приедет, чтобы поддержать своего возлюбленного.

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