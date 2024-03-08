Возлюбленный Клавы Коки Александр признался, что певица вначале отношений не доверяла ему

Клава Кока несколько лет назад стала знаменитой. Но она мечтала о любви, которую обрела в 2023 году. Певица согласилась на участие в шоу «Сердце Клавы», где несколько парней пытались завоевать ее внимание. В итоге победителем стал Александр Поверин.

Они вместе уже больше полугода. Артистка делится кадрами, на которых счастлива с избранником, хотя многие зрители не верили в искренность чувств со стороны ее возлюбленного. Сам Поверин признался, что вначале отношений и сама Клава опасалась, что он с ней только ради выгоды и пиара.

«Если я для себя что-то понял уже, то у нее в голове была мысль о том, что я здесь за пиаром, просто крутой актер, который отыгрывает роль настолько, что уже влез ей в голову», – отметил он. «Она боялась ошибиться и сделать себе больно. Мол, я выиграю и скажу: "Ну, малышка, спасибо. Ты молодец, конечно. Пока!" То есть, она боялась, что я просто пользуюсь медийностью, пользуюсь шоу», — пояснил он в YouTube-шоу «Несусвет».

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Недавно Клава стала жить вместе с избранником. У нее есть несколько своих квартир в Москве. Также певица путешествует с возлюбленным. Она показала ему Мальдивы, а также Париж. Но пока пара не торопится играть свадьбу. Хотя поклонники регулярно подозревают артистку в беременности.