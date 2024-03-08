Галкин* после скандала заявил жене Михайлова, что не имеет влияния на Пугачеву

Стас Михайлов навлек на себя гнев Аллы Пугачевой. Певица записала видеообращение, в котором решила высказать свое негодование и обругать коллегу, используя нецензурную брань. Жена Стаса Инна вскоре отреагировала на разгоревшийся скандал. Она посчитала, что на Примадонну плохо влияет ее муж Максим Галкин*. Супруга Михайлова призвала его остановиться. А позже ей в соцсети написал сам юморист, который стал огрызаться и заступился за свою жену.

Так Галкин* отметил, что возможно Инна говорит то, что ей диктует Михайлов. Он подчеркнул, что в его семье все обстоит иначе. По словам артиста, Алла Борисовна свободный человек и говорит то, что думает. Также он добавил, что если она посчитала нужным обозвать певца, значит так нужно. Максим* заявил, что если Инне интересно услышать его мнение о словах Михайлова об уехавших артистах, то он готов все подробно рассказать.

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В ответ жена Стаса решила написать, что все происходящее не отразится на ее отношении к Примадонне.

«Эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда!» – сказала Инна.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.